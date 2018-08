An den US-Börsen scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, trotz der jüngsten Rekordhochs in S&P-500 und Nasdaq-Composite. Am Montag tendiert der Future auf den S&P-500 vorbörslich 0,3 Prozent höher und deutet damit eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Die Märkte dürften noch immer unter dem Eindruck der Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vom Freitag stehen, mit denen er Befürchtungen zerstreute, dass die Zinsen schneller als bislang indiziert erhöht werden könnten.

Überwiegend solide Konjunkturdaten lassen die Anleger über mancherlei negative Faktoren hinwegsehen, etwa den immer noch nicht beigelegten Handelsstreit der USA mit China, den Konflikt mit der Türkei oder die Vorwürfe der Wahlkampfmanipulation, denen sich US-Präsident Donald Trump ausgesetzt sieht. Auch der Umstand, dass der heimische Immobilienmarkt in jüngster Zeit schwächelt, lässt die Investoren bislang noch kalt. Immerhin scheint es bei der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens Fortschritte zu geben: Hier hätten sich die USA und Mexiko in einigen Punkten angenähert, so dass bald eine Einigung erzielt werden könnte, berichtete das Wall Street Journal am Wochenende.

Marktteilnehmer erwarten derweil eine ruhige Handelswoche. Am kommenden Montag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen. Die Woche vor dem Labor Day sei nach der Weihnachtswoche diejenige, die am meisten für Urlaube genutzt werde, sagt Rick Bensignor, President von Bensignor Strategies. Dazu kommt, dass die Bilanzsaison vorüber ist und die Liste der Konjunkturdaten kurz. Am Montag wird nur der Chicago Fed National Activity Index für Juli veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse könnten Tesla im Blickpunkt der Anleger stehen. Am Freitagabend hatte Tesla-CEO Elon Musk mitgeteilt, dass er das Unternehmen doch nicht von der Börse nehmen werde.

