Am 10. März 2017 traten in Deutschland neue Vorschriften für die medizinische Anwendung von Cannabis in Kraft. Seither können Ärzte Cannabisblühten und -extrakte verschreiben. Zudem wurde eine Cannabisagentur ins Leben gerufen, die den Anbau in Deutschland überwachsen soll. Aktuelle Zahlen zeigen bereits, dass die Nachfrage nach medizinischem Cannabis höher als erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...