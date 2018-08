Hannover (www.anleihencheck.de) - Der australische Notenbankchef Lowe vollzog in den vergangenen Wochen einen gewissen Zick-Zack-Kurs: In der halbjährlichen Parlamentsanhörung stellte er konstante Leitzinsen "für einige Zeit" in Aussicht, so die Analysten der Nord LB.Es werde dauern, bis Vollbeschäftigung erreicht und die Inflationsrate nachhaltig im Zielkorridor sei. Die Reserve Bank of Australia werde solange abwarten, bis erkennbar sei, dass diese Bedingungen erfüllt seien. Die Handelskonflikte dürften seiner Meinung nach die weltweite Konjunktur nicht aus der Bahn werfen. Auf dem australischen Immobilienmarkt sehe er dagegen zuletzt eine willkommene Entschleunigung, was den Sektor auf eine fundamental gesehen solidere Basis stelle. Bei einem Vortrag in Canberra habe er angemerkt, dass der nächste Zinsschritt mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nach oben als nach unten gerichtet sei. Man müsse sich jedenfalls auf einen Hike in der Zukunft einstellen. Andererseits sollten sich seiner Meinung nach die Immobilienbesitzer auch auf die Möglichkeit nicht stetig steigender Immobilienpreise einstellen. ...

