FRANKFURT (Dow Jones)--Der von den US-Behörden nach Wolfsburg entsandte Aufseher Larry Thompson fordert von Volkswagen mehr Transparenz bei der Aufarbeitung des Diesel-Skandals. In seinem am Montag vorgelegten ersten Jahresbericht heißt es, dass Volkswagen teilweise in Dokumenten Schwärzungen vorgenommen habe und dies mit Datenschutz und dem Anwaltsgeheimnis begründet. Grundsätzlich müsse VW aber kooperativ mit ihm als Independent Compliance Auditor (ICA) zusammenarbeiten.

Thompson habe dieses Thema mehrfach bei VW angesprochen und seine Bedenken geäußert, geht aus dem Bericht weiter hervor. Der Autokonzern habe weitere Verbesserungen bei der Weitergabe von Informationen versprochen. In der nächsten Berichtsperiode müsse dieses Thema "rasch gelöst" werden, damit Thompson seinen Aufgaben nachkommen könne.

Der frühere stellvertretende US-Generalstaatsanwalt war nach dem Dieselskandal im Mai 2017 von der US-Regierung als Kontrolleur bei Volkswagen eingesetzt worden. Er überwacht drei Jahre lang unter anderem, ob der Konzern den Vergleich mit dem US-Justizministerium einhält. Es folgen somit noch zwei weitere Berichte.

August 27, 2018

