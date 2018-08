Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686 -



1893 gegründet, hat sich die SKO vom Werkmeisterverband zu einem

branchen-übergreifenden Wirtschaftsverband entwickelt, der die

Interessen aller Führungskräfte in der Schweiz vertritt. Unter dem

Motto «Zukunft Führung Schweiz» lädt die SKO dazu ein, sich Gedanken

über die Führungsvielfalt in der Schweiz zu machen. Mit der

Jubiläumskampagne «Leadership - The Swiss Way» wird anhand einer

Portraitserie von 24 bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus

Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport aufgezeigt, was

Schweizer Führung ausmacht.



Die Ausstellung in mehreren Schweizer Städten, ergänzt mit einem

regionalen Veranstaltungsprogramm mit themenbezogenen

Diskussionsrunden, einem dedizierten Webauftritt auf

www.swissleaders.org und einer Social Media Kampagne lädt die rund

11'000 Mitglieder und alle Interessierte das ganze Jahr hindurch zum

Austausch und Mitfeiern ein.



Am Montag, 27. August 2018, lädt sie von 18-21 Uhr, in die

Handelsschule KV Aarau ein zur Vernissage und dem öffentlichen Podium

zum Thema "Führung 4.0 - Alles ändert sich?", mit Impulsreferaten und

Podium mit Regierungsrat Dr. Urs Hofmann, Prof. Dr. Christoph Negri

und Claudia Wirz, geleitet von Dr. Claude Heini, Autor des Ratgebers

«Plötzlich Chef» zu Fragen wie: Was sind die grössten

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für Führungskräfte?



Am Dienstag, 4. September 2018, 18-21 Uhr, ebenfalls in der HKV

Aarau, wird im öffentlichen "Labor Führung" der Frage nachgegangen,

wie sich Gesundheit managen lässt, mit Impulsreferat, Praxisbeispiel

und Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Peter Sandor, RehaClinic, Katrin

Stäuble, Personal- und Sozialberatung der Bundesverwaltung, und

Patrick Weibel, CSS, die einen Blick hinter die Kulissen des

betrieblichen Gesundheitsmanagements werfen und über die

Verantwortung der Vorgesetzten diskutieren.



Am Dienstag, 18. September 2018, findet von 13.30-20 Uhr, bei SAQ

in Olten der 5. SKO-LeaderCircle Plus statt zum Thema "Junge Führung

Schweiz - Querdenken, Vorausgehen, Brückenbauen". Nach

Impuls-Sessions am Nachmittag diskutiert Sunnie Groeneveld mit Olga

Feldmeier, Smart Valor; Nicola Forster, foraus; Silvan Krähenbühl,

Gymhopper; Pascal Scherrer, SRF 3 und Moritz Zumbühl, Feinheit AG,

was es aus Sicht von jungen Unternehmer/innen und Führungskräfte

braucht, um die Schweiz als Chancenland zu positionieren.



125 Jahre SKO Jubiläumstournee



Alle Termine und Orte der Porträt-Ausstellungen und der

SKO-Jubiläumsveranstaltungen werden hier laufend aktualisiert:

www.sko.ch/veranstaltungen



Die SKO will zum Thema «Führung Zukunft Schweiz» zur breiten

gesellschaftlichen Diskussion aufrufen. Denn während um uns herum die

westliche Welt vielerorts in einer Führungskrise steckt, scheint die

Schweiz bestimmte Werte und Führungskulturen zu besitzen, die es

ermöglichen, das Land erfolgreich durch unsichere Zeiten zu führen.

Im Jubiläumsjahr will die SKO in verschiedenen Gesprächsrunden diesen

Werten nachgehen und gleichzeitig fragen, welche Führung es für das

Chancenland Schweiz in Zukunft braucht. Die Kampagne soll dazu

anregen, sich Gedanken über die Führungsvielfalt in der Schweiz zu

machen: Was macht Führung in der Schweiz aus? Was bedeutet Führung

für mich persönlich? Wie hat sich die Führungsarbeit verändert? Was

braucht es, um in der Zukunft nachhaltig zu führen und die Schweiz

als innovatives Chancenland für alle zu positionieren? Gleichzeitig

will die SKO auch einen Beitrag zur Integration leisten, entsprechend

des Auftrags des Kaderverbandes als branchenübergreifendes Bindeglied

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.



((Bildlegende sh. letzte Seite))



1893 gegründet, hat sich die SKO vom Werkmeisterverband zu einem

branchen-übergreifenden Wirtschaftsverband entwickelt. Seit 125

Jahren setzt sich die SKO ein für die Stärkung von

Führungskompetenzen und vertritt die wirtschaftlichen, politischen

und gesellschaftlichen Interessen der Führungskräfte in der Schweiz.

Als Kompetenzzentrum für Führungskräfte aller Branchen offeriert sie

ihren Mitgliedern ein grosses Netzwerk und zahlreiche

Dienstleistungen wie Weiterbildung, Karriere- und Rechtsberatung.



Verantwortlich für die Jubiläumskampagne sind Jürg Eggenberger,

Geschäftsleiter der SKO und Jeannette Häsler Daffré, Leitung

Kommunikation der SKO. Fotograf Max Riché, Gründer und Creative

Director von Climateheroes.org und Projektleiterin Sunnie Groeneveld,

SKO-Mitglied und Unternehmerin (Inspire 925) sowie ehemalige Leiterin

der Standortinitiative Digital Switzerland zeichnen für die

Umsetzung.



Die Schweizer Kader Organisation SKO



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt die

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen der

Führungskräfte in der Schweiz. Der Verband ist parteipolitisch

unabhängig. Er versteht sich als Kompetenzzentrum für Führungskräfte

aller Branchen und offeriert seinen Mitgliedern zahlreiche Angebote

in den Bereichen Weiterbildung, Karriere Service,

Rechtsdienstleistung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.



Die Mitglieder erhalten Zugang zu einem wertvollen nationalen und

regionalen Kontakt- und Beziehungsnetzwerk. Die SKO hat Tradition und

Gewicht: 1893 als «Schweizerischer Werkmeister-Verband» gegründet,

zählt sie heute gegen 11'000 Mitglieder, und ist seit 2009

Vollmitglied der CEC European Managers, des Dachverbandes aller

europäischen Kaderverbände, mit Sitz in Brüssel. Als 8. NPO und als

1. Berufsverband in der Schweiz ist die SKO seit 2005 nach dem

«NPO-Label für Management Excellence» zertifiziert, herausgegeben von

SQS und des Verbandsmanagement Instituts VMI der Universität

Fribourg. Mehr zur SKO auf www.sko.ch.



Weitere Informationen:



Link zur Jubiläums-Webseite mit den Videos aller 24

Persönlichkeiten sowie Community-Statements zu: Was bedeutet

«Leadership the Swiss Way» für Sie? www.swissleaders.org



Allen Jubiläumsveranstaltungen der SKO

www.sko.ch/veranstaltungen/125-jahr-an-sko-asc/



Rückfragen



Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter, +41 43 300 50 50,

j.eggenberger@sko.ch



Originaltext: SKO Schweizer Kader Organisation

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002686.rss2



Kontakt:

Jeannette Häsler Daffré, Kommunikationsleitung, GL-Mitglied,

+41 79 313 22 40, j.haesler@sko.ch



Schweizer Kader Organisation SKO

Postfach, 8042 Zürich

Schaffhauserstrasse 2, CH-8006 Zürich

T +41 43 300 50 50

www.sko.ch, info@sko.ch