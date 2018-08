In der Nacht auf Montag war sie bis auf 1,1653 Dollar gestiegen. Das war der höchste Stand seit Anfang August. Auch zum Franken tendierte der Euro am Montag im Tagesverlauf schwächer. Derzeit wird der Euro mit 1,1417 Franken nach 1,1433 Franken am Morgen gehandelt. Laut einem Kommentar der ZKB könnte die Phase der technischen ...

