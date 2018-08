CHATTANOOGA (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat Elektrobusse in die US-Metropole Chattanooga für den emissionsfreien Personentransport ausgeliefert. Die BYD (Build Your Dreams) Company Ltd. hat heute mitgeteilt, dass die Chattanooga Regional Transportation Authority (CARTA)...

Den vollständigen Artikel lesen ...