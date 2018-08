Die Analysten von RBC Capital Markets haben ihre neueste "Rising Star"-Liste der aussichtsreichsten Explorer und Developer aus dem Mining Sektor aktualisiert. Mit dabei ist auch Integra Resources.

Prominente Aktienlisten

Fast jede Bank hat eine Liste der aussichtsreichsten Aktien. Meistens umfasst sie zehn Werte, die das größte Potenzial zeigen. Am bekanntesten ist wohl die "Conviction Buy List" von Goldman Sachs. Eine Aufnahme bedeutet oft einen Kurssprung für einen Titel. Im Mining-Sektor gehört die "Rising Star"-Liste von RBC Capital Markets zu den bekanntesten dieser LIebelingsaktienlisten! Die Royal Bank of Canada gilt als einer der erfahrensten Finanzakteure in diesem Geschäft und dementsprechend wird diese Aufzählung speziell von Institutionellen Investoren ernst genommen.

Produktionsstart im besten Fall binnen zwei Jahren

Im neuesten Update vom 23. August gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...