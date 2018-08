DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.884,10 +0,26% +6,24% Euro-Stoxx-50 3.437,83 +0,30% -1,89% Stoxx-50 3.073,68 +0,15% -3,28% DAX 12.458,22 +0,51% -3,56% FTSE 0,00 0% -1,43% CAC 5.456,08 +0,43% +2,70% Nikkei-225 22.799,64 +0,88% +0,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,91 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,43 68,72 -0,4% -0,29 +16,5% Brent/ICE 75,43 75,82 -0,5% -0,39 +17,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,46 1.206,06 -0,1% -1,61 -7,6% Silber (Spot) 14,78 14,82 -0,3% -0,04 -12,8% Platin (Spot) 788,20 791,00 -0,4% -2,80 -15,2% Kupfer-Future 2,70 2,70 -0,0% -0,00 -19,1%

An den Rohstoffmärkten kommt es am Montag zu kleineren Gewinnmitnahmen, nachdem am Freitag sowohl Gold als auch Öl von der Abwertung des Dollar in Reaktion profitiert hatten.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, trotz der jüngsten Rekordhochs in S&P-500 und Nasdaq-Composite. Am Montag tendiert der Future vorbörslich etwas fester. Die Märkte dürften noch immer unter dem Eindruck der Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vom Freitag stehen, mit denen er Befürchtungen zerstreute, dass die Zinsen schneller als bislang indiziert erhöht werden könnten.

Überwiegend solide Konjunkturdaten lassen die Anleger über mancherlei negative Faktoren hinwegsehen, etwa den immer noch nicht beigelegten Handelsstreit der USA mit China, den Konflikt mit der Türkei oder die Vorwürfe der Wahlkampfmanipulation, denen sich US-Präsident Donald Trump ausgesetzt sieht. Auch der Umstand, dass der heimische Immobilienmarkt in jüngster Zeit schwächelt, lässt die Investoren bislang noch kalt. Immerhin scheint es bei der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens Fortschritte zu geben: Hier hätten sich die USA und Mexiko in einigen Punkten angenähert, so dass bald eine Einigung erzielt werden könnte, berichtete das Wall Street Journal am Wochenende.

Unter den Einzelwerten an der Börse könnten Tesla im Blickpunkt der Anleger stehen. Am Freitagabend hatte Tesla-CEO Elon Musk mitgeteilt, dass er das Unternehmen doch nicht von der Börse nehmen werde. Vorbörslich fällt der Tesla-Kurs um fast 5 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die guten Vorgaben aus den USA und Asien verhelfen den europäischen Börsen am Montag zu Kursgewinnen. Der über den Erwartungen ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex setzt allerdings keine Akzente. Gesucht sind vor allem die konjunkturnahen Branchen wie die Autohersteller und -zulieferer. So geht es für Continental um 2,8 Prozent nach oben, BMW um 1,6 Prozent und VW um 1,6 Prozent. Bei Conti hat zudem Goldman Sachs die Kaufempfehlung bestätigt. Der Stoxx-600-Index der Autowerte ist mit 1 Prozent Plus stärkster Index. Metro springen um 11,1 Prozent nach oben. Hier steigt der größte Einzelaktionär, Franz Haniel & Cie, aus seiner Beteiligung aus. Der Markt spekuliert nun auf eine Komplettübernahme durch EP Global Commerce GmbH, zumal das Tochter-Unternehmen Ceconomy ebenfalls seinen Metro-Anteil von über 9 Prozent an EP verkaufen will. Ceconomy gewinnen 4,4 Prozent. K+S steigen mit der Hoffnung auf höhere Kalipreise um 1,2 Prozent. Beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA geht es um 5,8 Prozent nach oben dank einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser. Die Aktien der Containerreederei Moeller Maersk legen um 3,6 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17.25 % YTD EUR/USD 1,1616 -0,05% 1,1613 1,1625 -3,3% EUR/JPY 129,05 -0,23% 128,96 129,26 -4,6% EUR/CHF 1,1420 -0,08% 1,1430 1,1419 -2,5% EUR/GBP 0,9042 -0,05% 0,9040 0,9040 +1,7% USD/JPY 111,10 -0,19% 111,03 111,18 -1,4% GBP/USD 1,2847 +0,01% 1,2846 1,2859 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.734,78 +0,2% 6.741,01 6.541,25 -50,7%

Der Euro behauptet sich am Montag über der Marke von 1,16 Dollar, hat sich aber von seinen Tageshochs bei gut 1,1650 Dollar entfernt. Stützend wirken nach wie vor die Aussagen von US-Notenbankchef Powell vom Freitag, mit denen er Befürchtungen zerstreut hatte, dass die Fed die Zinsen zu rasch anheben könnte. Die Danske Bank erwartet aber, dass der Rücksetzer im Dollar nicht von Dauer ist und die US-Währung wieder zulegt. Der Euro dürfte dann auf 1,15 Dollar fallen.

Im Blick steht auch wieder die Türkei mit der schwachen Lira: Nachdem Banken und Börsen des Landes in den vergangenen Tagen wegen des islamischen Opferfests geschlossen waren, gerät die Lira am Montag wie befürchtet wieder leicht unter Druck. Der Dollar steigt um gut 4 Prozent auf 6,24 Lira.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen sind am Montag ihren US-Pendants nach oben gefolgt. Auslöser der guten Stimmung an den US-Börsen wie auch an denen in Asien waren die richtigen Worte von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole, mit denen er Befürchtungen zerstreute, dass die Fed die Zinsen schneller als erwartet anziehen könnte. Das vorläufige Scheitern der Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA galt derweil als eingepreist. Positiv wurde in China der steigende Renminbi gewertet, der zuletzt unter dem festen Dollar und der Erwartung steigender US-Zinsen gelitten hatte. Das Indexschwergewicht Tencent legte in Hongkong um 1,3 Prozent zu. Guangzhou Auto stiegen um 6,5 Prozent. Händler sprachen von Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen und erklärten die Aufschläge mit der Eindeckung von Leerverkaufspositionen. Die Wettbewerbertitel von Brilliance gewannen 13,9 Prozent. Das Unternehmen hatte ebenfalls Geschäftszahlen vorgelegt. Anleger erfreute aber mehr die Aussage, dass mögliche Verkaufserlöse aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit BMW als Sonderdividende ausgeschüttet werden sollen. In Tokio führten Stahlwerte den Markt an. Kobe Steel kletterten um 1,4 Prozent, Sumitomo Metal um 1,0 Prozent und Aichi Steel um 1,1 Prozent. Exportwerte wie Toyota stiegen trotz der Yen-Stärke um 2,0 Prozent. Die australische Börse hinkte der Entwicklung in der Region hinterher. Angesichts der politischen Turbulenzen rechneten Marktbeobachter mit Neuwahlen, allerdings nicht in Kürze.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Da die Börsen in London wegen eines Feiertages geschlossen sind, fehlen jedoch die maßgeblichen Marktteilnehmer, heißt es. Erst am Dienstag dürften sich daher wieder neue Trends herausbilden. Die Richtung deute aber auf weiter fallende Prämien angesichts der taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell und starken Konjunktursignalen wie dem deutschen Ifo-Index.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer beantragt Zulassung für Krebsmittel Larotrectinib in der EU

Bayer hat die Zulassung von Larotrectinib, dem Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten, in der Europäischen Union beantragt. Der Antrag wurde bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Behandlung von krebskranken Kindern und Erwachsenen gestellt, deren lokal fortgeschrittene oder metastasierte solide Tumoren mit bestimmten Genveränderungen verbunden sind. Bayer entwickelt Larotrectinib zusammen mit dem US-Partner Loxo Oncology.

Kaliproduktion von K+S von niedrigem Wasserstand beeinträchtigt

Die extreme Trockenheit in diesem Sommer bringt die Kaliprodukion des Salz- und Düngemittelkonzerns K+S an der Werra teilweise zum Erliegen. Wie das Unternehmen mitteilte, muss die Produktion an einzelnen Standorten des Verbundwerks Werra temporär unterbrochen werden. Die Hauptentsorgung stehe wegen der geringen Wasserführung der Werra nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Siemens vertieft Zusammenarbeit mit US-Softwarekonzern Bentley

Siemens will enger als bisher mit dem US-Softwarehersteller Bentley Systems zusammenarbeiten. Wie der Münchner DAX-Konzern mitteilte, wollen die beiden Unternehmen ihre strategische Allianz vertiefen. Ihr gemeinsames Investitionsprogramm für Innovationen werde auf 100 Millionen von bislang 50 Millionen Euro angehoben. Siemens ist mittlerweile mit mehr als 9 Prozent an Bentley Systems beteiligt.

US-Aufseher erwartet von Volkswagen mehr Transparenz

Der von den US-Behörden nach Wolfsburg entsandte Aufseher Larry Thompson fordert von Volkswagen mehr Transparenz bei der Aufarbeitung des Diesel-Skandals. In seinem am Montag vorgelegten ersten Jahresbericht heißt es, dass Volkswagen teilweise in Dokumenten Schwärzungen vorgenommen habe und dies mit Datenschutz und dem Anwaltsgeheimnis begründet. Grundsätzlich müsse VW aber kooperativ mit ihm als Independent Compliance Auditor (ICA) zusammenarbeiten.

Bijou Brigitte bestätigt Prognose nach solidem ersten Halbjahr

Bijou Brigitte hat im ersten Halbjahr eine leichten Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht. Für den Rest des Jahres ist der Vorstand zuversichtlich, er will sich vor allem auf die Modernisierung des Filialnetzes konzentrieren. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen.

Ceconomy will Metro-Anteil ebenfalls verkaufen

Nach Haniel plant auch der Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy die Reduzierung seiner Anteile bzw. den Ausstieg bei Metro. Derzeit führe das Unternehmen laut Mitteilung mit der EP Investment Gespräche über eine mögliche Veräußerung der Beteiligung. Wesentliche Elemente eines potentiellen Anteilskaufvertrags - etwa die mögliche Akquisitionsstruktur oder der Kaufpreis - seien noch in Diskussion.

Evotec kooperiert mit Centogene bei Stoffwechselerkankungen

Evotec kooperiert mit der Rostocker Centogene bei der Erforschung erblicher Stoffwechselerkrankungen. Die beiden Unternehmen haben laut Mitteilung eine globale strategische Vereinbarung für gemeinsame Wirkstoffforschungsprojekte geschlossen, bei der Substanzen für die Behandlung seltener genetischer Erkrankungen entwickelt werden sollen. Dabei wollen die Partner eine strategische Plattform für die Erforschung und Entwicklung neuer niedermolekularer Substanzen aufbauen.

Bundeskartellamt verhängte 2017 Bußgelder von 66 Millionen Euro

Das Bundeskartellamt hat im vergangenen Jahr Bußgelder in Höhe von rund 66 Millionen Euro gegen insgesamt 18 Unternehmen verhängt. Abgeschlossen wurden unter anderem Ermittlungen gegen Hersteller von Industriebatterien, Hafenschlepper und Automobilzulieferer, wie das Amt in Bonn mitteilte. "Die Kartellverfolgung ist Kern unserer Arbeit", erklärte Behördenchef Andreas Mundt anlässlich des Jahresberichts.

Akasol im 2. Quartal mit Verlust wegen Kosten für Börsengang

Der Batteriesystem-Anbieter Akasol hat im zweiten Quartal wegen Kosten für den Börsengang einen Verlust verzeichnet. Auch bereinigt um die Aufwendungen für den Gang aufs Parkett verdiente das Unternehmen operativ weniger als im Vorjahreszeitraum. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Darmstädter Akasol AG.

