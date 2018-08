Hier geht's zum Video

Nicht genug Investoren? Finanzierung nicht gesichert? Spekulation! - Fakt ist, Tesla bleibt an der Börse. Rückwärtsgang rein, zurückgerudert. Was sind die Folgen? Tesla bleibt an der Börse. Eine gute Nachricht? Wie reagieren die Investoren? Was sagt unser Kollege Alfred Maydorn vom Aktionär dazu? Das Neueste kurz zusammengefasst.