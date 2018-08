Hier geht's zum Video

Selbst der ifo gibt dem DAX keinen nachhaltigen Schub. Was muss denn passieren, damit wieder etwas mehr passiert an den Märkten, Stefan Scharffetter von der Baader Bank?! Auch die Experten an der Börse wie Stefan Scharffetter von der Baader Bank waren überrascht: da steht der ifo wesentlich besser als erwartet da, die Zölle scheinen keine Spuren zu hinterlassen und im DAX passiert: nichts. Stefan Scharffetter im Gespräch mit Antje Erhard über Lage und Aussichten, Stimmungskiller, Einflüsse nach einem umsatzschwachen August und Kursmarken, die halten sollten...