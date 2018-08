Great Bear Resources Ltd. meldete kürzlich, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 10 Mio. $ durchführen wird. Im Rahmen der Kapitalaufnahme wird das Unternehmen sowohl Stammaktien als auch Optionsscheine herausgeben, wobei jeweils eine Aktie und ein halber Optionsschein zu einer Einheit mit einem Preis von 1,45 $ zusammengefasst werden. Jeder ganze Optionsschein berechtigt innerhalb von zwei Jahren zum Kauf einer Great-Bear-Aktie zum Preis von 1,75 $. Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Mindesthaltedauer von vier Monaten.



Das Unternehmen informierte zudem darüber, dass der Investor Rob McEwen bereits Einheiten im Wert von 4,8 Mio. $ gezeichnet hat, und dass auch McEwen Mining Inc. Aktien und Optionsscheine für 1,2 Mio. $ erwerben wird. Insgesamt werden McEwen und McEwen Mining also 6 Mio. $ in Great Bear Resources investieren und anschließend einen Anteil von 18,8% an dem Unternehmen halten.



Der Erlös aus der Privatplatzierung soll für Explorations- und Bohrarbeiten am Projektgebiet Red Lake in Ontario verwendet werden und als allgemeines Arbeitskapital dienen.



