Hast du dich auch schon mal gefragt, an wen Banken dein Erspartes verborgen? Am Beispiel der österreichischen Deniz Bank AG (hat immer mit attraktiven Zinsen geworben) zeigt sich, dass diese Überlegungen durchaus berechtigt sind. Die Österreich-Tochter der fünftgrößten türkischen Privatbank hat nämlich 5,7 Milliarden Euro (Gesamteinlagen 8,3 Milliarden Euro) an türkische Unternehmen verliehen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...