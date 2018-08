Spreitenbach (ots) - Globus erwirbt die Marke sowie einen

bedeutenden Teil der Schweizer Boutiquen und drei Outlets der

Schweizer Premium-Schuhmarke Navyboot per 1. Januar 2019. Die bereits

bei Schild und nun bei Globus in Lizenz geführte gleichnamige Damen-

und Herrenoberbekleidungslinie Navyboot ist bei den Kundinnen und

Kunden seit Jahren sehr beliebt. Durch die Ergänzung der

Modekollektionen mit Schuhen und Lederwaren will Globus die Marke

stärken und das Angebot für die Kunden ausbauen.



Seit über zehn Jahren verkauft Globus, ehemals Schild, als

Lizenznehmerin die Damen- und Herrenoberbekleidungslinie Navyboot,

mit der im Jahr 2017 ein Umsatz von 30 Millionen Franken

erwirtschaftet wurde. Mit dem Erwerb der 1991 gegründeten

Premium-Marke Navyboot will Globus das bestehende

Oberbekleidungsangebot mit Schuhen und Leder-Accessoires erweitern.

Damit wird ein einheitlicher Markenauftritt geschaffen. Globus CEO

Thomas Herbert sagt: «Wir sind von der Marke Navyboot überzeugt - sie

hat noch viel Potential. Die Nachfrage bei unseren Kundinnen und

Kunden zeigt, dass wir mit der Navyboot Damen- und Herrenbekleidung

seit Jahren auf dem richtigen Weg sind.»



Die Vereinbarung zwischen Globus und der Gaydoul Group als

Inhaberin von Navyboot umfasst nebst der Markenrechte die Übernahme

eines bedeutenden Teils der Shops in der Schweiz. Die in der Schweiz

und in Deutschland nicht übernommenen Filialen werden von der Gaydoul

Group als Lizenznehmerin bis auf Weiteres weitergeführt.



Die Vereinbarung ermöglicht es Globus, seinen Kundinnen und Kunden

die beliebten Navyboot Produkte künftig noch exklusiver anzubieten.

«Damit können wir nicht nur die Marke Navyboot stärken und ausbauen,

sondern den Globus Kunden in den Fachgeschäften und in unserem

Online-Shop einen spürbaren Mehrwert bieten», sagt Thomas Herbert.



