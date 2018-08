Nach einer relativ ruhigen Woche kehrte am Montag die Volatilität bei der TRY zurück, da die Türkei nach einer einwöchigen Handelspause zurück ist. Die Situation zwischen den USA und der Türkei bleibt weiterhin ungelöst und US-Pastor Brunson befindet sich immer noch in Untersuchungshaft. Investoren haben daher Schwierigkeiten der TRY Vertrauen entgegenzubringen. Finanzielle Probleme könnten außerdem den wirtschaftlichen Ausblick gefährden, da JP Morgan die Wachstumsprognosen für die Türkei von 2,8% auf nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...