Die Porr modernisiert die Eisenbahnstrecke O&x15B;wi&x119;cim - Czechowice-Dziedzice in Südpolen. Der Auftragswert liegt bei 116 Mio. Euro (PLN 495 Mio.). Die Arbeiten werden bis Ende Juli 2021 abgeschlossen sein. "Da es sich um ein "Design and Build"-Projekt handelt, beginnen unsere polnischen Kolleginnen und Kollegen unverzüglich mit der Planung. In nur sechs Monaten soll die Entwurfsplanung stehen, spätestens 16 Monate nach Vertragsunterzeichnung müssen alle erforderlichen Baugenehmigungen vorliegen. Für ein derart komplexes Projekt sind hohe Bahnbau-Kompetenz, perfekte Teamarbeit und eingehende Kenntnis aller lokalen Gegebenheiten unverzichtbar. Somit ist dieser Auftrag erneut eine Bestätigung des ausgezeichneten Rufs, den die Porr in Polen...

