Zur zügigeren Entwicklung des superschnellen Mobilfunkstandards 5G gewährt die EU-Kommission dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro. Das Darlehen für die Arbeiten an der fünften Mobilfunkgeneration sei am Montag abgeschlossen worden und ist über den sogenannten Juncker-Plan abgesichert, teilten beide Seiten mit. "5G passiert schnell, schneller als die meisten Leute erwartet haben", sagte EIB-Vize Alexander Stubb. Der neue Mobilfunkstandard werde komplett neue Geschäftsfelder ermöglichen und bestehende Drahtlos-Anwendungen deutlich verbessern.

Der Kredit hat den Angaben zufolge eine durchschnittliche Laufzeit von rund fünf Jahren. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte 2014 den Investitionsfonds Efsi auf den Weg gebracht, der Stand jetzt 335 Milliarden Euro an Investitionen auslösen soll. Der Fonds sichert mit EU-Kapital Darlehen der Europäischen Investitionsbank.

Der europäischen Mobilfunkpionier Nokia steht bei der 5G-Entwicklung international mit anderen europäischen Unternehmen wie Ericsson und außereuropäischen Konzernen wie Samsung , Qualcomm, Huawei und Lenovo/Motorola im Wettbewerb./wim/DP/jha

ISIN SE0000108656 FI0009000681 KR7005930003 HK0992009065

AXC0126 2018-08-27/14:34