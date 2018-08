Der AUD/USD konnte sich vom Tagestief um einige Pips erholen und so kämpft das Paar um eine positive Dynamik. Das Paar erlebte am Freitag eine gute Aufwärtsbewegung, aber in der Mitte der 0,7300 nahmen die Angebote zu, während es zum Beginn der neuen Handelswoche zu einer leichten Erholung des USD kam. Der USD leidet indes unter den dovish Kommentaren ...

