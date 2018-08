NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, trotz der jüngsten Rekordhochs in S&P-500 und Nasdaq-Composite. Am Montag tendiert der Future auf den S&P-500 vorbörslich 0,4 Prozent höher und deutet damit eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Die Märkte dürften noch immer unter dem Eindruck der Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vom Freitag stehen, mit denen er Befürchtungen zerstreute, dass die Zinsen schneller als bislang indiziert erhöht werden könnten.

Überwiegend solide Konjunkturdaten lassen die Anleger über mancherlei negative Faktoren hinwegsehen, etwa den immer noch nicht beigelegten Handelsstreit der USA mit China, den Konflikt mit der Türkei oder die Vorwürfe der Wahlkampfmanipulation, denen sich US-Präsident Donald Trump ausgesetzt sieht. Auch der Umstand, dass der heimische Immobilienmarkt in jüngster Zeit schwächelt, lässt die Investoren bislang noch kalt. Immerhin scheint es bei der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens Fortschritte zu geben: Hier hätten sich die USA und Mexiko in einigen Punkten angenähert, so dass bald eine Einigung erzielt werden könnte, berichtete das Wall Street Journal am Wochenende.

Marktteilnehmer erwarten derweil eine ruhige Handelswoche. Am kommenden Montag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen. Die Woche vor dem Labor Day sei nach der Weihnachtswoche diejenige, die am meisten für Urlaube genutzt werde, sagt Rick Bensignor, President von Bensignor Strategies. Dazu kommt, dass die Bilanzsaison vorüber ist und die Liste der Konjunkturdaten kurz. Am Montag wird nur der Chicago Fed National Activity Index für Juli veröffentlicht.

Tesla bleibt an der Börse - Aktie unter Druck

Unter den Einzelwerten an der Börse könnten Tesla im Blickpunkt der Anleger stehen. Am Freitagabend hatte Tesla-CEO Elon Musk mitgeteilt, dass er das Unternehmen doch nicht von der Börse nehmen werde. Vorbörslich fällt die Aktie des Elektroautoherstellers um 3,2 Prozent. Sie hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich, seit Musk vor etwas über zwei Wochen via Twitter mitgeteilt hat, er erwäge, die Börsennotierung von Tesla zu beenden. Damit weckte er allerdings auch das Interesse der US-Börsenaufsicht, die den Vorgang nun untersucht.

Arconic legen um 1 Prozent zu. Die Titel des von Alcoa abgespaltenen Unternehmens hatten wenige Minuten vor Handelsschluss am Freitag deutlich zugelegt und einen Sprung um 4,5 Prozent nach oben gemacht. Ursächlich war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, laut dem sich das Unternehmen zum Verkauf stellt.

Kein Interesse an "sicheren Häfen"

Staatsanleihen sind mit der Aussicht auf neuerliche Gewinne an den Aktienmärkten nicht gefragt. Beobachter erklären die Zurückhaltung der Anleger auch mit anstehenden Auktionen von US-Anleihen in dieser Woche. Die Rendite zehnjähriger Anleihen zeigt sich kaum verändert bei 2,82 Prozent.

Am Devisenmarkt behauptet sich der Euro oberhalb der Marke von 1,16 Dollar, die er nach dem als taubenhaft interpretierten Auftritt des US-Notenbankchefs am Freitag zurückerobert hatte. Mit aktuell 1,1635 Dollar hat sich die Gemeinschaftswährung jedoch wieder etwas von ihrem Tageshoch entfernt, das bei gut 1,1650 Dollar gelegen hatte. Nach Meinung der Danske Bank wird die Erholung des Euro nicht von Dauer sein. Die Analysten erwarten eine neue Phase der Dollar-Stärke und rechnen zunächst mit einem Rücksetzer des Euro auf etwa 1,15 Dollar.

Die Rohstoffmärkte hatten am Freitag von dem etwas schwächeren Dollar profitiert. Aktuell haben die Preise nicht mehr viel Luft nach oben. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI legt um 0,2 Prozent zu auf 68,84 Dollar. Brent steigt um 0,1 Prozent auf 75,93 Dollar. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei 1.206 Dollar je Feinunze.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,63 0,4 2,63 143,1 5 Jahre 2,73 1,9 2,71 80,3 7 Jahre 2,79 1,5 2,77 54,0 10 Jahre 2,82 0,7 2,82 38,0 30 Jahre 2,98 1,6 2,96 -9,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17.25 % YTD EUR/USD 1,1635 +0,11% 1,1613 1,1625 -3,2% EUR/JPY 129,16 -0,16% 128,96 129,26 -4,5% EUR/CHF 1,1430 +0,01% 1,1430 1,1419 -2,4% EUR/GBP 0,9037 -0,11% 0,9040 0,9040 +1,7% USD/JPY 110,99 -0,28% 111,03 111,18 -1,5% GBP/USD 1,2875 +0,23% 1,2846 1,2859 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.729,43 +0,2% 6.741,01 6.541,25 -50,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,84 68,72 +0,2% 0,12 +17,2% Brent/ICE 75,93 75,82 +0,1% 0,11 +18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,20 1.206,06 +0,0% +0,14 -7,4% Silber (Spot) 14,81 14,82 -0,1% -0,01 -12,6% Platin (Spot) 794,50 791,00 +0,4% +3,50 -14,5% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,3% +0,01 -18,9% ===

