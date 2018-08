Schon bald kommt der Tag, auf den die Investoren schon lange gewartet haben. Am 17. Oktober wird Kanada offiziell zugelassenen Apotheken erlauben, Freizeit-Marihuana an Erwachsene zu verkaufen. Kanada wird das erste Industrieland der Welt sein, das den Verkauf von Cannabis für Erwachsene erlaubt, und das zweite Land nach Uruguay, das Cannabis für den Freizeitgebrauch zulässt. Was jedoch die Aufmerksamkeit der Investoren erregt, sind Zahlen dahinter. Zwischen Inlandsverkäufen und Exporten in ausländische Märkte, in denen medizinisches Marihuana legal ist, könnte die Cannabisindustrie in Kanada rund 5 Mrd. US-Dollar pro Jahr erwirtschaften. Die kanadischen Anbaubetriebe haben bereits mehrere hundert Millionen Dollar pro ...

