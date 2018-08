Netflix oder amazon Prime? Diese Frage steht oft im Raume, wenn sich Freunde über Video on Demand unterhalten. Es gibt zwar auch andere Anbieter wie SkyGo und maxdome, aber im Grunde teilen sich die beiden Erstgenannten den Markt auf. Unumstritten ist, dass TV-Streaming von nahezu jedermann als die Zukunft betrachtet wird. Nicht anders lässt sich der Aktienkurs von Netflix erklären. In einer Wachstumsbranche explodiert das Papier, nur um kurz danach wieder stark zu fallen und kurz darauf - Sie ahnen es - wieder steil nach oben zu drehen. Zuletzt bedeutete das für die Aktie von Netflix ein Tagesplus zum Wochenausklang von 5,8 Prozent auf 358,82 US-Dollar. Was ist jetzt in den nächsten Sitzungen zu erwarten? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...