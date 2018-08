Vor einer Spitzenrunde der großen Koalition zur Rente und zum Arbeitsmarkt hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Druck auf den Koalitionspartner gemacht. "Das ist die Möglichkeit für eine sozialpolitische Offensive dieser Bundesregierung", sagte Klingbeil am Montag in Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe in dem geplanten Rentenpaket umgesetzt, was im Koalitionsvertrag vereinbart sei, das wolle die SPD nun schnell umsetzen. "Wir sind nicht bereit, nochmal über Veränderungen in diesem Rentenpaket zu reden", betonte Klingbeil.

Die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD treffen sich an diesem Dienstagabend zu Beratungen über das geplante Rentenpaket, den Arbeitslosenbeitrag und andere Themen. Zuvor will sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit SPD-Partei- und Fraktionschefin Angela Nahles gesondert treffen. Es geht unter anderem um das Rentenpaket bis 2025.

Die Pläne von Minister Heil sehen Verbesserungen bei der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner sowie Entlastungen von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen vor. Zudem soll das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden. Für die Zeit danach soll eine Kommission Vorschläge erarbeiten.

Klingbeil verteidigte den Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), das Rentenniveau bis 2040 zu sichern. Das Thema Altersarmut treibe die Menschen um: "Es gibt eine Verunsicherung, wie es im Alter weitergeht, ob man in Würde alt werden kann." Eine Garantie dafür gehöre für die SPD zu den zentralen Versprechen des Sozialstaats, bei der Union gebe es "Ideenlosigkeit". Einer Erhöhung des Renteneintrittsalters erteilte Klingbeil eine Absage. "Das wird es mit der SPD nicht geben", sagte er./ted/DP/jha

