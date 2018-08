Der Vorstand der S&T AG hat eine Verlängerung des freiwilligen Aktienkaufangebotes an die Streubesitzaktionäre der nicht börslich notierten Kontron S&T AG um zwei Monate beschlossen. Die Annahmefrist endet damit am 31. Oktober 2018. Das Angebot ist nicht limitiert und sieht den Erwerb aller noch ausstehenden Kontron S&T AG Aktien zum Preis von EUR 4,25 je Aktie vor. Auch im Rahmen der Verlängerung soll die Annahme des Angebots für die Kontron S&T AG Aktionäre, die ihre Kontron S&T AG Aktien in einem Wertpapierdepot bei einer depotführenden Bank in der Bundesrepublik Deutschland halten, grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der depotführenden Banken sein. Die Gesellschaft zahlt daher den deutschen depotführenden...

