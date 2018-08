BERLIN (Dow Jones)--Die SPD setzt in der Diskussion um das Rentenpaket die Koalitionspartner von CDU und CSU unter Druck. "Wir sind nicht bereit, noch einmal über Veränderungen in diesem Rentenpaket zu reden", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer Sitzung der Parteispitze in Berlin.

Er verlangte im gleichen Atemzug, dass das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ausgearbeitete Rentenpaket so schnell wie möglich im Kabinett verabschiedet werden müsste. "Das Thema der Altersarmut treibt die Menschen um", erklärte Klingbeil. Die Union blockiert das Rentenpaket, weil sie die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung stärker senken will als die SPD bereit ist, mitzugehen. Am Dienstag kommen die Spitzen der Koalition zu einem zweiten Treffen wegen der umstrittenen Thematik zusammen.

Bei dem Rentenpaket geht es um die Umsetzung der Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag. Dazu zählen unter anderem höheren Renten für Geringverdiener und Erwerbsgeminderte. Bis 2025 soll außerdem das Rentenniveau von heute 48 Prozent bis 2025 festgeschrieben werden und der Beitrag die Schwelle von 20 Prozent bis dahin nicht überschreiten.

Der Generalsekretär bekräftigte in der aktuellen Debatte um die Sicherung der Rente in den kommenden Jahrzehnten den Vorstoß aus seiner Partei, Wohlhabenden höhere Lasten bei der Finanzierung des Sozialstaates aufzubürden. Unabhängig von der aktuellen Diskussion "sagen wir, dass die Gutverdiener, dass die Superreichen in diesem Land stärker zur Finanzierung des Sozialstaates herangezogen werden", erklärte er.

Parteivize Ralf Stegner hatte zuvor Steuererhöhungen ins Spiel gebracht, um in Zukunft ein höheres Rentenniveau finanzieren zu können. "Fakt ist, dass die großen Vermögen bei uns zu gut wegkommen", erklärte Stegner. Die SPD verspricht den Wählern, die Rente trotz alternder Gesellschaft bis 2040 auf einem auskömmlichen Niveau zu halten. Rentenexperten erwarten, dass das pro Jahr zusätzliche hohe Milliardenzuschüsse an die Rentenkasse notwendig macht.

