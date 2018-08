Die Mittelthüringische Sparkasse hat in einer Rundmail aus Versehen über 400 Datensätze an verschiedene Empfänger verschickt. Es habe sich um eine Mail an die Interessenten von Immobilien im Kreis Weimar gehandelt, sagte Sparkassensprecher David Maisel am Montag. Den Empfängern sei das Expose zu einem Objekt zugeschickt worden.

Im Anhang seien persönlich adressierte Widerrufsbelehrungen in einem Dokument zusammengefasst mitversandt worden. Dadurch hätten alle Interessenten Namen und Anschriften von anderen Kunden erhalten, die ebenfalls bei der Sparkasse als Kaufinteressenten für Objekte in diesem Bereich gelistet sind. Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Wie Maisel erklärte, passierte die Panne nach einem Softwareupdate, das einen Bedienfehler ermöglichte. Die Sparkasse habe den Vorfall dem Thüringer Datenschutzbeauftragten gemeldet. Da das Softwareupdate von einem hessischen Unternehmen gemacht worden sei, sei auch der hessische Datenschutzbeauftragte informiert worden.

Das Softwareunternehmen habe inzwischen dafür gesorgt, dass sich der Fehler nicht wiederholen könne. Bei den betroffenen Kunden habe sich das Unternehmen entschuldigt./jab/DP/tos

