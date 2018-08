-------------------------------------------------------------- Obstleiter + Bodentraverse http://ots.de/Uwx8TR --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - Spezielle Obstbaumleitern sind zur sicheren Ernte von Äpfeln und andere Obstsorten ein Muss. Gewöhnliche Haushaltsleitern sind dafür oft zu niedrig, zu kippelig und für Begebenheiten wie unebene Böden, Schotter, Sand oder Rasen ungeeignet.



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, rät zu freistehenden Obstbaumleitern mit einer oder zwei Stützen. Sie gewährleisten einen festen Stand auf bis zu drei Punkten. Ein zusätzliches Sicherheitsplus sind einige Zentimeter lange Leiterspitzen aus Metall, die die Leiter stabil im Boden verankern.



Gerade bei Anlegeleitern sind Leiterspitzen (auch Erdspieße genannt) dringend zu empfehlen: Anlegeleitern können selbst dann plötzlich wegrutschen und umkippen, wenn beide Holme stabil am Stamm oder an einem dicken, gesunden Ast aufliegen und mit intakten Gurten gesichert sind. Ist der Boden uneben, sind ausgleichende Bodentraversen sinnvoll. Auch sie sollten Leiterspitzen besitzen.



Sicher am Boden ernten mit dem Obstpflücker



Mit einem Obstpflücker können die meisten Obstsorten auch vom Boden aus geerntet werden - eine sichere Sache, denn man steht mit beiden Beinen fest auf der Erde.



Diese Erntehelfer haben einen langen Stiel, meist als Teleskop-Stiel. Zur Ausstattung gehören zusätzlich Zinken zum Pflücken und ein Sack oder Korb zum Auffangen des Obstes. Generell gilt, dass alles Obst, das vom Boden aus erreicht werden kann, ohne Leiter geerntet werden sollte.



Genügend Pausen einplanen



Länger als eine Stunde am Stück sollte auf Leitern nicht gearbeitet werden. Zwar gibt es keine pauschale Empfehlung, aber Pausen zwischendurch schützen vor Übermüdung, Schwindel, Hitze und einseitiger Belastung der Muskulatur. Die Zeit am Boden kann dann auch gut für eine Trinkpause genutzt werden.



Diese Tipps stammen aus der Broschüre "Den Garten genießen. Sicher gärtnern". Herausgeber sind der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und die DSH. Die Garten-Broschüre kann einfach aus dem Internet heruntergeladen werden: http://das-sichere-haus.de/broschueren/garten-freizeit-urlaub/



Über die DSH:



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSH dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in den vermeintlich sicheren ei-genen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Frei-zeitaktivitäten.



