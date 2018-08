Metro bis zu 18 Prozent im Plus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » wikifolio whispers p.m. zu Evotec,... » Vormittags-Mover kommentiert: Air... Dax am 27. August: Dax steigt - Metro bis zu 18 Prozent im Plus Der Dax ist fester in die neue Handelswoche gestartet. Ein regelrechtes Kursfeuerwerk gab es bei den Papieren des Handelskonzerns Metro.

Den vollständigen Artikel lesen ...