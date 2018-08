De Raj Group AG: GAEA Power GmbH schließt den Verkauf von 13 Blockheizkraftwerken an die BTV GmbH & Co. KG in Viersen ab DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Verkauf De Raj Group AG: GAEA Power GmbH schließt den Verkauf von 13 Blockheizkraftwerken an die BTV GmbH & Co. KG in Viersen ab 27.08.2018 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gaea Power GmbH, die deutsche Division der Energieversorgung der De Raj Group AG schloss den Verkauf von 13 Blockheizkraftwerken an die BTV GmbH & Co. KG in Viersen ab Köln, 27. August 2018: Gaea Power GmbH, die deutsche Division der Energieversorgung und 100%ige Tochtergesellschaft der De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) schloss den Verkauf von 13 Blockheizkraftwerken ab. Acht der dreizehn Einheiten zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) waren auf die regenerative Nutzung von Palmöl umgerüstet; sechs davon im operativen Einsatz in der Nähe von Viersen. Die zwei weiteren, bereits umgerüsteten KWK-Anlagen, konnten in den vergangenen fünf Monaten jedoch nicht an passenden Orten vermarktet werden. Der Konzern erhielt nun den finalen Zahlungseingang der Gesamtsumme von EUR 3,6 Mio. Gaea Power wird auch zukünftig weitere Möglichkeiten in Deutschland evaluieren, Anlagen zur Energiegewinnung zu verleasen, vorausgesetzt diese können mit regenerativen Brennstoffen betrieben werden. Gaea Power wird zukünftig ähnliche Leasingmodelle mit höheren internen Verzinsungen (IRR) weltweit anbieten und evaluiert aktuell einige Projekt im Mittleren Osten. Hierbei werden auch deutlich größere Blockheizkraftwerke in Betracht gezogen. Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group ist stark im Öl- & Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel- und langfristiger Basis. Im Energiebereich war der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren. Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl- und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen. Weitere Informationen: De Raj Group AG Investor Relations Jörg Peters Tel.: +49 6171 919 24 40 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com Emittent: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 D-50670 Köln Telefon: +49 221 299 85 07 FAX: +49 221 299 85 08 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com URL: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 Börse: Wiener Börse, Standard Market Auction Deutsche Börse, XETRA und Open Market (Freiverkehr) Index: WBI Wiener Börse Index (All Share Index) Sprache: Deutsch 27.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 221 299 85 07 Fax: +49 221 299 85 08 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717815 27.08.2018

