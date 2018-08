Wie allgemein bekannt ist, bin ich mitunter in der Pharmabranche tätig. Ein besonderes Unternehmen ist Pfizer ist ein besonderes Unternehmen. Dies schreibe ich nicht nur, weil ich mitunter in der Pharmabranche tätig bin, sondern aus Sicht der Charttechnik als Trader. In der folgenden Trading-Idee hat sich ein "Ausbruch wie im Bilderbuch" vollzogen, den ich hier genauer vorstellen werde. Was Sie über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...