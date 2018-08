Neckarsulm (ots) -



Sie tragen verheißungsvolle Namen wie "Herzblatt", "Tiefgang" oder "Goldschatz" und stehen für gehaltvollen Geschmack und für Gutes aus der Heimat: In der "Deutschen Weinwoche" vom 3. bis 8. September bringt Lidl seinen Kunden die Vielfalt sowie den Genuss deutscher Weine näher und rückt gleichzeitig heimische Winzer in den Fokus. Sorgsam zusammengestellt, umfasst die Aktion mit dem Motto "Mehr Spaß an Wein" über hochwertige 30 Spezialitäten aus den Anbaugebieten Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Baden, Württemberg, Franken sowie Saale-Unstrut. "Die 'Deutsche Weinwoche' legt den Schwerpunkt auf Regionalität und Qualität. Und es gilt: Ein guter Wein zeichnet sich nicht durch einen hohen Preis aus", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.



Highlights der "Deutschen Weinwoche" zu fairen Preisen: - "Liebfraumilch" aus der Pfalz: 0,75 Liter; 5,99 Euro; Winzer Christoph Hammel - "1272 Schaubeck Lemberger" aus Württemberg: 0,75 Liter; 3,49 Euro; Winzer Felix Graf Adelmann - "Riesling Kabinett" von der Mosel: 0,75 Liter; 4,99 Euro; Weingut Losen-Bockstanz - "Goldschatz Grauburgunder" aus Rheinhessen: 0,75 Liter; 4,99 Euro; Winzer Christian Dreissigacker - "Weinmann Dornfelder" aus Rheinhessen: 0,75 Liter; 3,99 Euro; Winzerfamilie Weinmann - "Johannes Franz Weißburgunder" von der Nahe: 0,75 Liter; 4,99 Euro; Winzer Johannes Franz Haas



Aufmerksamkeitsstark und informativ



Wie viele Rebsorten gibt es, was sind Tannine und welcher Wein schmeckt zu welchem Essen? Antworten auf diese Fragen finden Kunden im kostenlosen Magazin "Dein Wein von daheim", das zum Aktionszeitraum in den Lidl-Filialen ausliegt. Darüber hinaus werden neben dem aktuellen Weinangebot die dazugehörigen Anbaugebiete vorgestellt sowie Rezeptideen angeboten. Nähere Informationen erfahren die Kunden auch zu den verschiedenen regionalen Winzern, mit denen Lidl kooperiert und die mit Leidenschaft von der Entstehung ihrer Qualitätsweine berichten. Ebenfalls wird das Thema in den TV- und Radio-Spots, im Haushaltshandzettel sowie in Anzeigen gezielt platziert. Die 360-Grad-Kampagne wird abgerundet durch die Microsite lidl.de/weinwoche und die Einbindung der "Deutschen Weinwoche" auf den Social-Media-Kanälen von Lidl mit den Hashtags mehrspassanwein und deutscheweinwoche.



Ausgezeichneter Weinanbieter - auch Online



Ganzjährig steht Lidl seinen Kunden mit Weinkompetenz zur Seite - mit einem breiten Festsortiment aus rund 80 Weinen und den regelmäßig wechselnden Aktionswochen wie etwa der Rosé- oder der französischen Weinwoche. Und auch die Auswahl im Lidl-Onlineshop kommt an: Zum vierten Mal in Folge hat die Deutsche Wein Marketing die Lidl-Weinwelt auf www.lidl-weinwelt.de als "Besten Weinfachhändler Online 2018" ausgezeichnet. Mit einem Angebot aus über 1.300 Rot-, Weiß-, Rosé- oder Dessertweinen sowie zahlreichem Zubehör findet jeder Weinliebhaber etwas passendes. Wer noch unentschlossen ist, kann online die Wein-Schnellsuche nutzen oder sich für den exklusiven Wein-Newsletter anmelden.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



