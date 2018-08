-------------------------------------------------------------- Infos und Anmeldung http://ots.de/GtSXCv --------------------------------------------------------------



Um den Erfolg der eigenen Pressearbeit nicht dem Zufall zu überlassen, muss man die Spielregeln der Mediengesellschaft kennen. Welche Themen haben in einer Zeit unüberschaubarer Produkt- und Dienstleistungsvielfalt überhaupt noch Nachrichtenwert und welche formalen Standards gelten heutzutage für eine Pressemitteilung? Was können Blogs und Twitter leisten? Wie wird ein Presseverteiler aufgebaut oder eine Pressekonferenz organisiert? Regeln, Gewohnheiten und Profi-Tricks: Im zweitägigen Praxisseminar der MW Media Workshop GmbH lernen die Teilnehmer das 1x1 erfolgreicher Presse- und Medienarbeit. Die praxisintensive Fortbildung richtet sich an Berufsanfänger und Quereinsteiger in den PR-Beruf. Referent ist der erfahrene PR-Berater, Journalist und Seminarleiter Dr. Gerd Kalkbrenner.



Terminankündigung: Seminar "Pressearbeit für Einsteiger" am 13. und 14. September 2018 in Hamburg Alle Informationen unter: www.media-workshop.de/pm/2585



Dr. Gerd Kalkbrenner zeigt den maximal zwölf Teilnehmern, was eine Pressemitteilung braucht, damit sie von Journalisten und Redakteuren auch wirklich gelesen wird und trainiert mit ihnen das Formulieren von Überschriften und das Anfeaturen von Texten. Die Teilnehmer lernen, wie sie persönliche Kontakte zu Journalisten und Redaktionen knüpfen, einen Presseverteiler aufbauen und eine Pressekonferenz organisieren.



Über den Referenten:



Dr. Gerd Kalkbrenner (Jahrgang 1964) berät Unternehmen in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und trainiert Führungskräfte im Umgang mit den Medien. Er ist ausgebildeter PR-Berater (DIPR) und war viele Jahre Lehrbeauftragter für Wissenschaftsjournalismus an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Nach dem Studium der Geschichte war er als Autor für Hörfunk- und Fernsehbeiträge tätig und schrieb für Nachrichtenagenturen, große Tageszeitungen und Magazine.



Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 66 Themen zu Marketing, Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern fünf verschiedene Veranstaltungsorte (Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln) zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.500 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



