Nicht alle deutschen Unternehmen akzeptieren die Iran-Sanktionen der USA. Sie taktieren geschickt, versuchen listig ihr Geschäft zu retten - und nutzen dabei alle verfügbaren Graubereiche.

Zum Thema Iran will Oliver Wönnmann sich nur schriftlich einlassen. Doch für den Nachweis, dass es ihn fürchterlich aufregt, was da gerade vor sich geht, reicht auch seine Zeichensetzung.

Wönnmann ist Geschäftsführer der Feuer Powertrain aus Nordhausen in Thüringen. Im vergangenen Jahr reiste er mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in den Iran und kehrte begeistert zurück. Wohl auch, weil er einen Millionenauftrag mitbrachte. Und jetzt? "Gegenwärtig haben wir kein Iran-Geschäft", lässt Wönnmann wissen, bevor er in den Ausrufezeichen-Modus wechselt. Sein Deal liege "Auf Eis!", mehr könne er dazu nicht sagen, weil "der iranische Kunde das Projekt vorerst on hold gesetzt hat!".

Der andauernde Erregungszustand, den Wönnmann da durchlebt, steht stellvertretend für die gegenwärtige Lage deutscher Unternehmen mit Iran-Geschäften. Und das sind nicht wenige: Waren im Wert von drei Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr dorthin exportiert, 2018 sollten es noch einmal deutlich mehr werden. Dutzende Delegationen wurden seit dem Ende der Sanktionen 2016 in Teheran vorstellig, viele Bundesländer schickten eigene Vertreter.

Und bei jeder Reise schlossen Unternehmer wie Wönnmann Verträge ab. Doch seit dem 6. August stehen alle vor einem unlösbaren Konflikt: Wenn sie sich an die neuen US-Sanktionen, die im November wirksam werden, halten wollen, müssen viele Verträge bis dahin abgewickelt sein. Die Firmen verlören dadurch Umsatz, würden vertragsbrüchig - und sie verstießen zu allem Überfluss auch gegen die Kontersanktionen, die sich die EU-Kommission ausgedacht hat. Am einfachsten ist die Lage noch für internationale Konzerne. Für sie ist das US-Geschäft so wichtig, dass Ausfälle im Iran ärgerlich, aber das kleinere Übel sind. Neben Daimler oder Wintershall haben auch der Maschinenbauer Herrenknecht, die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom bereits ihren Rückzug erklärt. Viele Mittelständler haben andere Sorgen: Sie wollen ihre Geschäfte mit dem Iran retten - und auf keinen Fall öffentlich darüber reden, mit welchen Mitteln sie ihr Ziel zu erreichen gedenken.

Klaus Friedrich, Außenhandelsexperte beim Maschinenbauverband VDMA, kämpft dagegen an, Iran-Geschäfte per se in ein schlechtes Licht zu rücken: "In Deutschland gilt europäisches Recht, und das erlaubt Iran-Geschäfte." ...

