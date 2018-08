Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Rückenwind neuer Rekordhochs an Wall Street bauen Europas Börsen die Gewinne am Montagnachmittag noch weiter leicht aus. Stützend wirken die Fortschritte in den Nafta-Verhandlungen zwischen den USA und Mexiko genauso wie die Rede von Fed-Chef Jerome Powell vom Freitag. Powell hatte auf dem Notenbanker-Symposium in Jackson Hole betont, es gebe derzeit weder Anzeichen für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate noch das Risiko einer Überhitzung. Damit zerstreute er Marktsorgen, die Fed könnte die Zinszügel schneller als erwartet anziehen.

Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 12.494 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.448 nach oben. Ein über den Erwartungen ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex wird positiv von den Anlegern zu Kenntnis genommen, setzt aber keine zusätzlichen positiven Akzente. Der Index stieg im August auf 103,8 nach 101,7. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg auf 101,9. "Damit sollten sich die harten Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge, die bis zuletzt deutlich gefallen sind, in den kommenden Monaten stabilisieren", so die Einschätzung der Commerzbank.

Gesucht sind vor allem die konjunkturnahen Branchen wie die Autohersteller und -zulieferer. Der Sektor profitiert zudem von Annäherung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit und gewinnt 1,7 Prozent. Deutsche Hersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. Für VW geht es 2 Prozent nach oben, BMW gewinnen 2 Prozent und Daimler 1,8 Prozent. Continental gewinnen 2,4 Prozent - hier stützt auch eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs.

Metro haussieren nach Haniel-Anteilsreduzierung

Metro-Aktien springen um 11,6 Prozent nach oben. Hier steigt der größte Einzelaktionär, Franz Haniel & Cie, aus seiner Beteiligung aus. Zunächst werden 7,3 Prozent der Metro-Stammaktien an die EP Global Commerce GmbH verkauft. Dazu hat Haniel der EP auch eine Call-Option verkauft, mit der die übrigen 15,2 Prozent erworben werden können. Da zudem das Tochter-Unternehmen Ceconomy ebenfalls seinen Metro-Anteil von über 9 Prozent an EP verkaufen will, spekuliert der Markt auf eine Komplettübernahme durch EP. Ceconomy gewinnen 4,3 Prozent.

Die Aktien von K+S steigen mit der Hoffnung auf höhere Kalipreise um 1,6 Prozent. Beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA geht es um 3,7 Prozent nach oben dank einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser. Auch die Aktien der Containerreederei Moeller Maersk legen um 2,9 Prozent zu.

Novartis erhält Zulassung für Kymriah

Novartis hat für die Krebstherapie Kymriah die Zulassung von der Europäischen Kommission erhalten. Bei Kymriah handele es sich um eine personalisierte Zelltherapie, bei der die T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers genetisch modifiziert werden, um nach anschließender Infusion gezielt Krebszellen erkennen und bekämpfen zu können, so Independent Research. Von einer erfolgreichen Zulassung war IR aber schon zuvor ausgegangen. Novartis notieren wenig verändert.

Der TecDAX bleibt auf Hausse-Kurs und legt um 1,2 Prozent auf 3.019 Punkte zu. Der Index klettert damit auf den höchsten Stand seit fast 18 Jahren. Dabei profitiert die Stimmung von den Rekordvorlagen der US-Technologiewerte. "Daneben wird der TecDAX von der bevorstehenden DAX-Aufnahme des Schwergewichts Wirecard gestützt sowie vom zusätzlichen Listing zahlreicher TecDAX-Werte in MDAX oder SDAX", sagt ein Händler. Denn nach der Reform der DAX-Familie könne es zu zusätzlicher Nachfrage durch index-orientierte Fonds kommen.

Im Blick steht auch wieder die Türkei mit der schwachen Lira: Nachdem Banken und Börsen des Landes in den vergangenen Tagen wegen des islamischen Opferfests geschlossen waren, gerät die Lira wie befürchtet wieder leicht unter Druck. Der Dollar steigt um 3 Prozent auf 6,24 Lira.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.447,75 0,59 20,31 -1,60 Stoxx-50 3.079,16 0,33 10,06 -3,11 DAX 12.494,49 0,81 99,97 -3,28 MDAX 27.068,84 0,88 236,08 3,31 TecDAX 3.018,79 1,21 36,19 19,37 SDAX 12.463,86 0,49 61,06 4,85 FTSE 0,00 0,00 0,00 -1,43 CAC 5.472,53 0,74 40,04 3,01 Bund-Future 162,57 -0,56 2,48 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17.25 % YTD EUR/USD 1,1651 +0,24% 1,1613 1,1625 -3,0% EUR/JPY 129,34 -0,01% 128,96 129,26 -4,4% EUR/CHF 1,1441 +0,11% 1,1430 1,1419 -2,3% EUR/GBP 0,9046 -0,00% 0,9040 0,9040 +1,8% USD/JPY 111,01 -0,27% 111,03 111,18 -1,5% GBP/USD 1,2880 +0,26% 1,2846 1,2859 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.723,57 +0,1% 6.741,01 6.541,25 -50,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,62 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,34 -0,07 USA 2 Jahre 2,62 2,63 0,73 USA 10 Jahre 2,84 2,82 0,43 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,88 68,72 +0,2% 0,16 +17,3% Brent/ICE 76,11 75,82 +0,4% 0,29 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,44 1.206,06 +0,1% +1,38 -7,3% Silber (Spot) 14,85 14,82 +0,2% +0,03 -12,3% Platin (Spot) 796,75 791,00 +0,7% +5,75 -14,3% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,4% +0,01 -18,8% ===

