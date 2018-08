Um die europäische 5G-Entwicklung zu stützen, gewährt die EU-Kommission dem finnischen Telekommunikationskonzern einen Kredit von 500 Millionen Euro.

Zur zügigeren Entwicklung des superschnellen Mobilfunkstandards 5G gewährt die EU-Kommission dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro. Das Darlehen für die Arbeiten an der fünften Mobilfunkgeneration sei am Montag abgeschlossen worden und ...

