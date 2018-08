Wegen der extremen Trockenheit in diesem Sommer ist die Kali-Produktion im Verbundwerk Werra beeinträchtigt, beim Standort Wintershall wurde der Abbau heute Vormittag heruntergefahren, am Standort Hattorf ist die Produktion zunächst noch gesichert. Die Hauptentsorgung stehe wegen der geringen Wasserführung der Werra nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Im Folgenden teilte K+S mit, zusätzliche Maßnahmen zur Abwasserentsorgung zu prüfen.

Das Bild wiederholt sich

Mit diesem Problem hat der Salz- und Düngemittelkonzern aber schon länger zu kämpfen und sieht sich offenbar für solche Fälle gewappnet. Aktionäre haute diese Nachricht auch nicht unbedingt vom Hocker, wahrscheinlich wurden die Ausfälle bereits im vorherigen Kursabschlag eingepriesen, so wie sich das aktuelle Chartbild der K+S-Aktie präsentiert. Seit Mitte 2013 schwankt das Papier nämlich auf einer Unterstützung um ...

