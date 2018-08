Die Bilanzsaison liegt nun hinter uns und die Analysten sind dabei, die Ergebnisse aufzuarbeiten und die Unternehmen neu zu bewerten. Natürlich kommt es hier zu unterschiedlichen Ergebnissen, die es uns wiederum ermöglichen, uns neu zu positionieren. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stand aber zum einen das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole sowie der Besuch einer chinesischen Wirtschaftsdelegation in Washington, um in Sachen Handelsstreit für Entspannung zu sorgen. Nach außen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...