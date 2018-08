New York - Die US-Börsen haben zum Wochenstart weitere Rekorde aufgestellt. Spekulationen über eine Einigung zwischen den USA und Mexiko im Streit um eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA stützten. Der viel beachtete S&P 500 sowie die Nasdaq-Indizes kletterten am Montag auf Höchststände. Der Leitindex Dow Jones Industrial übersprang erstmals wieder seit Februar die Marke von 26'000 Punkten und nähert sich nun wieder seinem Rekordhoch an, das er Ende Januar erreicht hatte.

Im frühen Handel rückte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...