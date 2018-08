Den Haag - Mit scharfen Angriffen gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen gegen den Iran hat am Montag ein Streit zwischen Teheran und Washington vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag begonnen. "Diese Politik ist nichts als nackte Wirtschaftsaggression gegen mein Land", sagte der Anwalt der Islamischen Republik Iran, Mohsen Mohebi, vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag. US-Aussenminister Mike Pompeo nannte die Klage "einen Missbrauch des Gerichts".

Pompeo teilte mit, der US-Regierung stehe es zu, rechtmässige Massnahmen zu ergreifen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehöre auch die Wiedereinführung von Sanktionen. Die Klage der Regierung in Teheran vor dem IGH sei "wertlos" und werde von den USA energisch angefochten werden.

US-Präsident Donald Trump hatte das im Juli 2015 zwischen dem Iran und den vier ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschland vereinbarte Atomabkommen einseitig gekündigt. Darin verzichtete der Iran auf den Ausbau seiner kerntechnischen Fähigkeiten im Gegenzug für eine Aufhebung westlicher Wirtschaftssanktionen.

Zugleich hat die US-Regierung gegen den Widerstand europäischer Verbündeter die Wiedereinführung der zuvor ausgesetzten Sanktionen mitgeteilt. In einer Klage des Irans heisst es, diese verstiessen gegen ein 1955 zwischen den USA und der Regierung des Schahs von Persien geschlossenes Freundschaftsabkommen. Die USA sollten verurteilt werden, die Sanktionen sofort zu beenden und der Regierung in Teheran einen Schadenersatz zuzusprechen.

Iran: Haben uns an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...