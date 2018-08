München (www.anleihencheck.de) - Die STADA Arzneimittel AG hat die Inhaber der EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen (ISIN XS1213831362/ WKN A14KJP) für Dienstag, den 18. September 2018, um 10:30 Uhr im Kultur- und Sportforum Dortelweil (Halle), Dortelweiler Platz 1, 61118 Bad Vilbel zu einer Gläubigerversammlung zwecks erneuter Beschlussfassung eingeladen (Einlass ab 8:30 Uhr). Die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") wird in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger an der Gläubigerversammlung teilnehmen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung von One Square: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...