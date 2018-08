In der Aktie des Rückversicherungs-Unternehmens Münchner Rück könnte es nun zu einer wichtigen Entscheidungssituation kommen. Auch wenn der Rückversicherungs-Konzern bei der Vorlage seines Halbjahresberichtes eigentlich einen optimistischen Ausblick gab, sorgte das Ergebnis an der Börse für Enttäuschung, da sich doch operative Schwächen zeigten. Der darauffolgende Sturz wurde von der Aktie in den vergangenen Tagen stückweise wieder abgearbeitet.

Womit Anleger bei Münchner Rück rechen müssen!

Mit ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...