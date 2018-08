Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag im Späthandel seine leicht negative Tendenz vom Vormittag noch ausgebaut. Am Nachmittag notierten die Bundesanleihen in sämtlichen beobachteten Laufzeitbereichen mit Kursverlusten.Der Datenkalender blieb zum Wochenstart weitgehend leer. Im Fokus der Anleger blieb der Handelskonflikt ...

