Die EU-Partner sollen mehr Verantwortung für ihre Verteidigung übernehmen. Auch die gegenseitige Beistandspflicht soll "mehr Substanz" bekommen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Europa in der Verteidigungspolitik unabhängiger vom großen Nato-Partner USA machen. "Europa kann seine Sicherheit nicht mehr allein den Vereinigten Staaten anvertrauen", sagte Macron am Montag in einer Grundsatzrede vor französischen Diplomaten in Paris. Die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik müsse deshalb grundlegend überprüft werden.

Er kündigte dafür eine Initiative für die kommenden Monate an. Macron plädierte auch für einen neuen Dialog mit Russland über sicherheitspolitische Fragen.

Macron forderte, der gegenseitigen Beistandspflicht der EU-Partner "mehr Substanz" zu geben. Im Artikel 42 des EU-Vertrags heißt es: "Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung."

Frankreich sei zu einer "konkreten Diskussion" bereit, was die vertraglichen Verpflichtungen enthalten, sagte Macron. Was er sich genau vorstellt, ließ er aber offen. Er erinnerte daran, dass sein Land bereits Ende 2015 nach den islamistischen Terrorattacken in Paris unter Berufung auf die EU-Verträge militärische Unterstützung von Partnern eingefordert hatte.

Die Vorschläge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...