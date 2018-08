Als Nvidia in der Vorwoche den Verkaufsstart seiner Grafikkarten aus der neuen Turing-Generation zum 20. September bekanntgab, war das Erstaunen groß. Neben den teuren Modellen GeForce RTX 2080 und RTX 2080 Ti sollte zeitgleich die darunter angesiedelte RTX 2070 auf den Markt kommen. Bislang hatte Nvidia die günstigeren Versionen immer mit einem gewissen Abstand an den Start gebracht. Und wie die Seite Gamestar nun berichtet, wird sich an dieser Tradition jetzt wohl auch nichts ändern.

Frühestens ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...