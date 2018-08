Wenn Amazon & Co. die Ökonomie verändern. Bei der diesjährigen Tagung wichtiger Notenbanker in Jackson Hole ging es auch um Online-Shopping. Genauer gesagt um den Einfluss von Online-Händlern auf die Inflation einerseits, und die Rolle der wichtigen Internetgiganten mit ihren hohen Marktanteilen andererseits (Papers und Vorträge hier). Das angenehme an Jackson Hole ist ja gerade die intensive Debatte, mit der sich Ökonomen dort komplexen Problemen nähern, und auch die Demut, die Notenbanker dort ausstrahlen, wenn sie die geldpolitische Navigation etwa damit vergleichen, den richtigen Weg mithilfe der Sterne zu finden. Das Problem ist allerdings: Wenn wieder einmal eine Rezession eintritt, wird geradezu Allwissenheit und schnelles...

Den vollständigen Artikel lesen ...