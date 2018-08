Die Handball-Bundesliga ist an diesem Wochenende in die neue Saison gestartet. FondsDISCOUNT.de ist auch mit von der Partie: Als stolzer Sponsor der Rhein-Neckar Löwen.Für die Rhein-Neckar Löwen konnte die Saison nicht besser beginnen. Im ersten Kräftemessen gegen den amtierenden Meister Flensburg-Handewitt gewann der Pokal-Sieger vor wenigen Tagen den Supercup. Als erstes Team überhaupt schafften die Löwen den dritten Sieg in Serie bei dem traditionellen Saison-Auftakt.

