DGAP-Ad-hoc: Staramba SE / Schlagwort(e): Kooperation Staramba SE: Kooperationsvertrag mit dem FC Bayern München geschlossen 2018-08-27 / 14:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. *Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Staramba SE: Kooperationsvertrag mit dem FC Bayern München geschlossen* Berlin, 27. August 2018 STARAMBA SE hat mit der FC Bayern München AG einen Kooperationsvertrag über eine Laufzeit von sechs Jahren geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, für den FC Bayern München eine virtuelle FC Bayern-Welt mit Stadion, der FC Bayern-Erlebniswelt und der Lizenzmannschaft als digitale 3D-Kopien zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Der FCBayern.space entsteht dabei sowohl in Form einer eigenständigen Virtual Reality (VR)-App als auch als Bestandteil der STARAMBA.spaces. Die Kooperation mit dem FC Bayern München als mitgliederstärkstem Sportverein der Welt ist für die STARAMBA SE auch deshalb von großer strategischer Bedeutung, da die Umsetzung eines solchen Zukunftsprojektes mit dieser Referenz eine starke Signalwirkung an andere reichweitenstarke Spitzenclubs darstellt. *Kontakt* STARAMBA SE Christian Daudert Geschäftsführender Direktor Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 403 680 140 F: +49 30 403 680 141 info@staramba.com www.staramba.com [1] STARAMBA SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 403 680 140 F: +49 30 403 680 141 heydrich@staramba.com www.staramba.com [1] 2018-08-27 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: heydrich@staramba.com Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717323 2018-08-27 CET/CEST 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e2e44b71ca2b90fc51666040b3ad30b7&application_id=717323&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 08:13 ET (12:13 GMT)