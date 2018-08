ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich zu Beginn der Woche freundlich präsentiert. Schützenhilfe erhielten die Anleger von den Weltmärkten, denn in Asien, Amerika und im übrigen Europa dominierten die Pluszeichen auf den Kurszetteln. An der Wall Street erreichte der S&P-500 den höchsten Stand überhaupt, und der Nasdaq-Composite stieg erstmals in seiner Geschichte über 8.000 Punkte. Dabei stützte eine Handelsvereinbarung zwischen den USA und Mexiko, die die Sorge wegen der weltweiten Handelskonflikte verminderte. Positiv aufgenommen wurde auch eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell vom Freitag. Powell hatte auf dem Notenbanker-Symposium in Jackson Hole betont, es gebe derzeit weder Anzeichen für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate noch das Risiko einer Überhitzung. Damit zerstreute er Marktsorgen, die Fed könnte die Zinszügel schneller als erwartet anziehen. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.099 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,37 (zuvor: 27,37) Millionen Aktien.

Richemont waren erneut gefragt. Die Analysten von RBC hatten Ende vergangenen Woche der Aktie ein interessantes Aufholpotenzial zu den stärker kapitalisierten Konkurrenten attestiert und das Kursziel erhöht. Die Aktien kletterten um 1,1 Prozent, Swatch im Schlepptau um 0,9 Prozent. Auch die Entspannung bei den globalen Handelskonflikten halfen den Aktien der beiden exportstarken Unternehmen.

Novartis hat für die Krebstherapie Kymriah die Zulassung von der Europäischen Kommission erhalten, die in den USA bereits seit rund einem Jahr vorliegt. Für die Aktie ging es indes lediglich um 0,1 Prozent nach oben. Die Titel des Wettbewerbers Roche rückten um 0,6 Prozent vor.

Die Aktie des Spezialchemie-Unternehmens Sika verteuerte sich um weitere 2,4 Prozent. Die Titel gehören seit Jahren zu den gefragtesten im SMI. Im laufenden Jahr haben die Papiere bereits rund 10 Prozent gutgemacht, während der Leitindex rund 3 Prozent im Minus notiert. Zweitstärkster Wert im SMI waren Geberit, die um 1,5 Prozent vorrückten.

