Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat in der Debatte um Finanzgeschäfte des Landes zur Sicherung von niedrigen Zinsen für Kredite völlige Transparenz zugesagt. Gleichzeitig attackierte Schäfer am Montag in Wiesbaden seine Kritiker scharf. Wer Zinssicherungsgeschäfte als Spekulationen bezeichne und dabei von "fragwürdigen Deals und Wetten" spreche, habe das Vorgehen entweder nicht verstanden oder verkürze bewusst die Debatte.

"Wir haben nichts zu verbergen", betonte der Minister. "Hessen spekuliert nicht, Hessen zockt nicht." Er wolle im Haushaltsausschuss des Landtags am nächsten Mittwoch (5. September) alle Fragen zum Schuldenmanagement des Landes beantworten. Hessen manage seine Schulden so, wie es der Bund und die Mehrzahl der Länder ebenfalls mache. Zinssicherungsgeschäfte seien seit Jahrzehnten gängige Praxis. Hessen verfolge dabei eine ausgewogene Risikostrategie.

Mit dem Wissen über die Entwicklung der vergangenen Jahre mit einer langen Niedrigzinsphase würde er die Verträge in dieser Form nicht mehr abschließen, räumte Schäfer ein. Diese Veränderung sei aber im Jahr 2011 nicht absehbar gewesen. Das Land hat seitdem insgesamt 73 Zinssicherungsgeschäfte mit einer Laufzeit von 40 Jahren laufen. Diese haben nach Angaben des Ministeriums ein Gesamtvolumen von 7,3 Milliarden Euro. Vergleichbare Geschäfte betreibe das Land bereits seit dem Jahr 1992.

Der Bund der Steuerzahler nahm den Finanzminister gegen Kritik in Schutz. Aus dem Blickwinkel des Abschlusses der Zinsderivate im Jahr 2011 sei es nachvollziehbar, dass sich das Land langfristig absichern wollte, sagte der Vorsitzende Joachim Papendick der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings müsse sich der Finanzminister fragen lassen, warum diese Geschäfte ausgeweitet und eine lange Laufzeit von 40 Jahren gewählt wurde.

Die Kritik der Landtagsopposition an dieser Finanzstrategie könne er nicht nachvollziehen, betonte Papendick. Der Landesschuldenausschuss und das Parlament seien regelmäßig über das Vorgehen unterrichtet worden. "Ich habe in den Landtagsprotokollen nachgelesen: Da findet sich keine Kritik. Deshalb wundert es mich, dass das jetzt so ein großes Thema ist." Nach Angaben des Finanzministers wurden zudem alle Landtagsfraktion im Landesschuldenausschuss über die Vorgänge informiert.

Nach einem Zeitungsbericht über eine mögliche Verschwendung von Steuergeldern durch Zinssicherungsgeschäfte hatte die Opposition schnellstmögliche Aufklärung der Vorgänge von Schäfer gefordert. Hessen investiere bereits viel zu wenig in Schulen, Straßen und Digitalisierung und verspekuliere noch dazu Geld, lautete die Kritik. Hintergrund der Debatte ist eine Prüfung des Landesrechnungshofes zu möglichen millionenschweren Mehrkosten wegen der Derivatgeschäfte des Landes. Mit einem Abschluss des Prüfverfahrens werde aber frühestens im ersten Halbjahr 2019 gerechnet, teilte die Behörde mit./glb/DP/tos

