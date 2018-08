Der Silberpreis gerät derzeit immer mehr unter Druck. Das liegt sicher auch an der allgemein negativen Entwicklung der großen Schwester in Form des Goldpreises. Analysten sehen kurzfristig aber Chancen auf eine Gegenbewegung bei Silber. Zwar spricht vieles noch für weiter fallende Kurse, mittelfristig erscheint eine Erholung bei Silber als nicht unwahrscheinlich, so die Experten.

Als negativ wird vor allem eingestuft, dass der Silberpreis derzeit unter der gleitenden 200-Tage-Linie verläuft. ... (Robert Sasse)

