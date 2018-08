Im morgendlichen Handel am Montag konnte der TecDAX sich deutlich um 1,05 Prozent verbessern. Interessant an der Entwicklung ist vor allem, dass der Index damit die Grenze von 3.000 Punkten erfolgreich überwinden konnte. Die ist zwar charttechnisch nur bedingt interessant, birgt aber psychologisch einiges an Potenzial. Analysten gehen jetzt davon aus, dass der TecDAX sich mittelfristig bis auf 3.200 Punkte verbessern könnte.

Bleibt die Stimmung auch langfristig gut, würde auch einem Anstieg ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...